Days Gone: dove trovare la benzina per fare rifornimento con la moto

Il mondo di Days Gone è un luogo pericoloso e inospitale. Lo attraverserete in sella alla vostra inseparabile moto, e per farlo avrete bisogno di una buona scorta di carburante. In questa mini-guida vi diremo quali sono i modi più semplice per trovare scorte di benzina nel gioco.

Seguendo le nostre indicazioni non rischierete di restare a corto di carburante, rischio che vi consigliamo caldamente di non correre se tenete alla vostra sopravvivenza.

Dove trovare la benzina in Days Gone

Il carburante si trova all'interno dei contenitori rossi. Una volta raccolto deve essere trasportato e quindi trasferito alla vostra moto. Ecco tutti i luoghi in cui è possibile trovare la benzina in Days Gone:

Nei vari carri attrezzi sparsi per la mappa

Nelle pompe del gas e alle stazioni di servizio

Nelle vicinanze dei checkpoint Nero

Vicino alle zone con un'alta concentrazione di edifici

Il carro attrezzi è l'opzione migliore

Il modo migliore per ottenere carburante nelle fasi esplorative di Days Gone è quello di trovare i camion di rimorchio lungo la strada principale. Sono facili da scovare, e al loro interno troverete sempre dei contenitori di benzina da portare alla vostra moto.

Rifornite la vostra moto alle stazioni di servizio

Esplorando il mondo di gioco avrete la possibilità di fare il pieno, riempendo fino all'orlo il serbatoio della vostra moto. Cercate le icone delle stazioni di servizio sulla mappa, guidate fino a lì su e premete Cerchio per fare il pieno.

