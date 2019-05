Days Gone: dove trovare tutti i collezionabili legati ai personaggi

All'interno della mappa di Days Gone si possono trovare 33 oggetti collezionabili dedicati ai personaggi primari e secondari della nuova avventura survival di Sony Bend Studio. In questa mini-guida vi mostriamo come trovarli tutti.

Gli oggetti collezionabili in questione non sono altro che dei documenti dedicati ai personaggi primari e secondari di Days Gone. Una volta che li avrete raccolti, sarete in grado di leggerli per conoscere diversi retroscena interessanti sulle storie di ogni personaggio. Di seguito vi mostriamo dove trovarli.

Dove trovare i 33 collezionabili legati ai personaggi di Days Gone

I collezionabili legati ai personaggi di Days Gone sono sparsi nel mondo di gioco. Se avete bisogno di aiuto per trovarli potete guardare il video riportato in cima, dove vengono mostrate le posizioni esatte di tutti e 33 i documenti. Vi consigliamo di visionare tutto il filmato e di appuntarvi le location in cui trovare i documenti, in modo che possiate raccoglierli gradualmente nel corso delle vostre esplorazioni, tra una missione e l'altra.

Ricordiamo che raccogliendo i documenti (sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche dove trovare i documenti della NERO) potrete sbloccare i relativi trofei legati ai collezionabili del gioco. Se invece siete in cerca di altri consigli per sopravvivere nel mondo post-apocalittico creato da Sony Bend Studio, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Days Gone.