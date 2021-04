Days Gone: dove trovare le infestazioni di Furiosi e come eliminarle

Il mondo di Days Gone ambientato nell'Oregon è pieno zeppo di pericoli ai quali prestare sempre molta attenzione, tra orde di non morti, gruppi di banditi, fazioni in lotta tra loro e altre minacce che metteranno costantemente a rischio la vita del protagonista, Deacon St. John.

Tra tutte queste minacce, una delle più pericolose riguarda la presenza delle cosiddette Infestazioni sparse per la mappa, che si manifestano sotto forma di gruppi di diversi nidi di Furiosi. Oltre a rappresentare un pericolo concreto per il giocatore durante le fasi di esplorazione, a piedi e in sella alla moto, e le missioni che richiedono di attraversare territori infestati, le Infestazioni bloccano anche la possibilità di muoversi attraverso quelle zone utilizzando il viaggio rapido di Days Gone. Per sbloccare nuovi tragitti con il viaggio rapido, dunque, dovrete necessariamente ripulire le Infestazioni di Furiosi che impediscono il passaggio, un'attività che vi permetterà anche di guadagnare punti esperienza e punti fiducia presso gli accampamenti della zona, oltre a risorse utili ed equipaggiamento per il protagonista.

Logging Camp

Questa infestazione non può essere evitata né persa in alcun modo, in quanto è parte della missione principale chiamata Clear Out Those Nests. L'infestazione si compone di ben sei nidi differenti e sparsi all'interno della zona:

Il primo nido è piuttosto isolato rispetto a tutti gli altri, e si trova all'interno di un edificio vicino al centro della zona infestata

Anche il secondo nido è lontano dagli altri, e per trovarlo facilmente vi consigliamo di percorrere l'intero perimetro del campo fino a trovare un buco all'interno della recinzione metallica: entrate attraverso questo passaggio e dirigetevi verso la cabina che si trova nelle vicinanze, dentro la quale troverete il nido

Tutti gli altri nidi, dal numero 3 al numero 6, si trovano all'interno dello stesso grande magazzino, presso il quale troverete anche grandi quantità di materiale per craftare bombe incendiarie molotov

Pioneer Cemetery

Anche in questo caso parliamo di un’infestazione che non può essere evitata, poiché l’incontro con questa zona avverrà obbligatoriamente durante la missione principale chiamata Out Of Nowhere.

Il primo nido di questa infestazione si trova nella zona sud, proprio alla fine dell’area colorata in rosso sulla mappa, all’interno di un edificio posto proprio di fianco alla strada

Il secondo nido è nella zona nord-ovest dell’infestazione, all’interno di una baracca con una tettoia posta al centro dell’area senza alberi e circondata da rocce

Il terzo e ultimo nide di questa infestazione si trova nella zona est, dopo la statua dell’angelo, all’interno dell’edificio con la facciata dipinta di rosso

Crazy Willie

In maniera molto simile alle due infestazioni precedenti, anche quella del Crazy Willie dovrà essere affrontata durante una delle prime missioni del gioco, mentre vi dirigerete all'accampamento di Hot Springs.

Il primo nido è uno dei più semplici e visibili, poiché si trova all'interno del piccolo edificio della pompa di benzina

Un secondo nido si trova dentro il rimorchio aperto di un tir, nei pressi del nido precedente

Gli ultimi due nidi di questa infestazione si trova all'interno dell'edificio del Frontier Motel

Patjens Lakes

Questa infestazione può essere raggiunta partendo dal campo di Hot Springs e procedendo semplicemente lungo la strada che porta in direzione nord: la troverete subito dopo un piccolo cavalcavia.

Il primo nido della zona si trova all'interno del rimorchio di un tir, posto subito dopo la fine del cavalcavia sopracitato

Per trovare il secondo nido dell'infestazione vi basterà spostarvi verso nord partendo dal primo nido, e lo troverete dentro una piccola baracca circondata da alcuni alberi

Per trovare il terzo e ultimo nido tornate sulla strada e spostatevi poco più avanti, dopodiché svoltate a destra in corrispondenza dell'ammasso di rocce nei pressi della strada. Qui troverete una caverna, all'interno della quale troverete il nido che cercate, ma anche uno dei molti iniettori della Nero e una pericolosa orda di Furiosi da sconfiggere

Marion Forks

Questa infestazione può essere incontrata per la prima volta durante la missione It's Not Safe Here, e si trova nella parte nord della mappa.

Il primo nido si trova all'interno del negozio posizionato nella zona più ad ovest dell'area coperta dall'infestazione

Il secondo nido si trova all'interno dell'edificio della pompa di benzina, al centro della città

Il terzo nido si trova al secondo piano del negozio di alimentari della famiglia Marion, nella zona est della città, e può essere distrutto anche dall'esterno lanciando una bomba molotov attraverso una delle finestre

L'ultimo nido dell'infestazione è all'interno della casa di legno dietro l'edificio che contiene il terzo nido

Proseguendo poi verso nord-ovest arriverete nei pressi di una fattoria: all'interno del magazzino con le pareti bianche, vicino al trattore giallo, troverete l'ultimo nido

Sherman's Camp

Questa infestazione può essere incontrata in una cittadina posta a sud-est dell’accampamento di Lost Lake.

Il primo nido si trova al secondo piano dell’edificio che ospita il negozio Frederick’s Fine Furniture, e può essere raggiunto con una molotov attraverso la finestra sopra la tettoia azzurra, sul retro dell’edificio

Spostandovi di poco a destra dopo aver distrutto il primo nido dal retro dell’edificio troverete il secondo nido

Un terzo nido è posizionato all’interno del grosso edificio in mattoni rossi collocato nei pressi della stazione di benzina del paese; anche in questo caso, aggirando l’edificio troverete una finestra che vi permetterà di distruggere il nido senza entrare nell’edificio

Rogue Camp

Incontrerete l’infestazione di Rogue all’estremità sud-ovest della mappa, tra il lago del campo di Lost Lake e la catena rocciosa ad ovest.

Il primo nido dell’infestazione si trova all'interno di una grossa casa bianca collocata nella zona sud dell’area, e può essere raggiunto direttamente attraverso una finestra sul retro

Proseguendo verso nord incontrerete un’altra casa, che si distinguerà dalle altre per il proprio tetto di colore verde scuro: all’interno di questo edificio troverete il secondo nido

Dirigetevi ora verso ovest fino all’interno della casa verde, e troverete il terzo nido dell’infestazione; per evitare di entrare potrete colpire il nido con una molotov direttamente dall’esterno

Il quarto nido della zona si trova all’interno di un rimorchio per camion abbandonato a nord-ovest

Il quinto nido di Furiosi dell’infestazione di Rogue Camp si trova al piano superiore della stazione di benzina, mentre un ulteriore nido si trova al piano terra della stazione di benzina stessa

Berley Lake

L’infestazione di Berley Lake si trova ad est di Rogue Camp, all’estremità più a sud della mappa, e può essere raggiunta facilmente partendo dal campo di Lost Lake.

Il primo nido di Furiosi della zona si trova all’interno di una piccola baracca di legno vicino al fiume

Per trovare il secondo nido seguite la strada principale verso sud per un breve tratto fin quando non noterete una caverna nei paraggi, all’interno della quale si trova il secondo nido

Proseguendo ad ovest dalla caverna troverete un vecchio furgone bianco abbandonato, il quale contiene il terzo nido dell’infestazione

Proseguendo verso sud fino al termine della strada principale troverete una galleria, nei pressi della quale troverete anche il quarto ed ultimo nido della zona

Tumblebug River

Quella di Tumblebug River è la prima della serie di infestazioni della parte di mappa che comprende il territorio di Crate Lake, e si trova subito oltre la catena montuosa innevata che separa le due regioni dell’open world, esattamente a sud in linea d’aria rispetto all’infestazione di Berley Lake.

Il primo nido della zona si trova all’interno di una caverna sotto una collina, perfettamente visibile dall’ingresso

A sud del primo nido ne troverete un altro, all'interno di un furgone bianco distrutto

Il terzo e ultimo nido della zona si trova sotto il ponte distrutto che potrete notare dei paraggi, all’ingresso di una caverna sul fiume

Rimview Ranch

Questa infestazione si trova poco più a est della precedente, ed è raggiungibile percorrendo un breve tratto di strada una volta superato il ponte distrutto.

Il primo nido della zona si trova all’interno del bagno del piccolo edificio rosso, ma può essere distrutto anche dall’esterno attraverso una finestra

Dirigendovi poi verso sud troverete una capanna di legno più grande dell’edificio precedente, dentro la quale è collocato il secondo nido della zona

Il terzo nido si trova ancora più a sud, all’interno di una grotta alla base di un ammasso roccioso, nella quale durante il giorno riposa anche una grossa orda di Furiosi

Cascade Lake Rail Line

Incontrerete questa infestazione nella regione della Highway 97.

Il primo nido si trova all’interno di un furgone abbandonato nei pressi della strada

Il secondo e terzo nido si trovano entrambi sotto il ponte di cemento, uno nei pressi di un pilone e l’altro all’interno di un vagone rovesciato

A nord del ponte troverete il quarto nido di Furiosi, all’interno del rimorchio di un tir distrutto

Procedendo poi verso est, e oltrepassando i binari, troverete due grossi ammassi di rocce, in mezzo ai quali si trova il quinto e ultimo nido della zona

Chemult College

Per raggiungere questa infestazione dovrete recarvi nella zona più ad est della regione della Highway 97.

Il primo nido si trova nell’area ovest della zona, all’interno di un piccolo edificio che funge da bagno pubblico

Il secondo nido è nel retro di un furgone bianco abbandonato nel parcheggio del college

Proseguendo verso nord-est troverete un grosso magazzino bianco, dentro il quale si trova il terzo nido

Il quarto e il quinto nido si trovano entrambi sotto il ponte di cemento che attraversa i binari

Proseguendo verso sud lungo la strada troverete un altro ponte, sotto il quale troverete l’ultimo nido della zona

Per sgombrare completamente un'Infestazione e liberare la zona, e successivamente distruggere tutti i nidi di Furiosi presenti utilizzando delle bombe molotov, assicurandovi di eliminare qualunque non morto riesca a sfuggire agli incendi dei nidi. Vediamo ora dove trovare tutte le Infestazioni e i relativi nidi presenti in Days Gone.