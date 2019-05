Days Gone: dove trovare la tecnologia IPCA per ottenere l'Arma Segreta

Esplorando il mondo di Days Gone ci si può imbattere nella tecnologia IPCA. Questi oggetti possono essere raccolti presso gli avamposti della NERO. Una volta che ne avrete ottenuti 18, sarete in grado di sbloccare un'arma segreta: di seguito vi spieghiamo come fare.

La tecnologia IPCA può essere trovata solo presso i checkpoint o i siti di ricerca della NERO, sui cadaveri degli scienziati vestiti di bianco. Spesso i corpi saranno ben nascosti, quindi per scovarli dovrete cercare con attenzione tenendo gli occhi aperti. Per raggiungere tutte le location in cui sono situati i 18 pezzi della tecnologia IPCA, oltretutto, sarà necessario equipaggiare la vostra moto con il potenziamento della nitro. Di seguito vi mostriamo dove trovarli.

Tutte le location in cui trovare la tecnologia IPCA

Le posizioni in cui trovare le 18 unità di tecnologia IPCA sono riportate sulla mappa proposta a fondo pagina. Per aiutarvi con un riferimento visivo, in modo da individuare più facilmente i cadaveri degli scienziati della NERO dai quali raccogliere le unità IPCA, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

Come ottenere l'arma segreta

Una volta che avrete ottenuto tutti i 18 pezzi di tecnologia IPCA, sarà necessario completare l'avventura principale. Dopo un po' di tempo, O'Brian vi contatterà permettendovi di sbloccare il finale segreto di Days Gone. A questo punto riceverete la formula per craftare l'arma segreta: stiamo parlando del Taser, arma stordente inserita nel gioco per omaggiare Syphon Filter (infatti sul taser sono presenti le iniziali di Gabriel Logan, il protagonista di Syphon Filter).

Oltre a stordire i nemici, il Taser di Days Gone è in grado anche di dare fuoco gli avversari tenendo premuto il grilletto. Cosa ne pensate di questa arma segreta?