Days Gone: Trucchi e Strategie per sopravvivere alle orde di Furiosi

Il mondo di Days Gone è pieno di pericoli, ma poche minacce saranno in grado di mettervi alle strette come le orde di Furiosi. Di seguito vi daremo alcuni consigli per affrontarle al meglio, in modo da adottare le strategie più efficaci e sopravvivere sul campo di battaglia.

Alcune orde saranno così grandi da contenere anche un centinaio di Furiosi. Dato che dovrete vedervela da soli, esitare o fare la mossa sbagliata potrebbe costarvi la vita. Ecco allora alcuni pratici consigli per affrontare al meglio le orde di Furiosi in Days Gone, in modo da sopravvivere il più a lungo possibile.

Preparatevi al combattimento

Prima di iniziare la battaglia contro un'orda, preparatevi per affrontare il combattimento. Fate scorta di esplosivi e molotov. Qualunque arma o strumento in grado di infliggere danni ad'area sarà di vitale importanza per sfoltire i nemici. Vale anche la pena piazzare delle trappole in determinati punti della mappa, e muoversi in modo da direzionare l'orda verso di esse.

Rallentate i Furiosi

Data l'enorme quantità di Furiosi che dovrete affrontare, è importante cercare di rallentarli un po'. Uno dei modi migliori per farlo è cercare dei "colli di bottiglia" nei dintorni. Questi di solito prendono la forma di porte o vicoli e rappresentano una grande opportunità per rallentare l'avanzata dell'orda. Quando ci riuscite, approfittatene anche per fare fuori i nemici davanti a voi.

L'orda vive di notte

Le orde di Furiosi trascorrono il giorno dormendo. Alla luce del sole avrete la possibilità di giocare d'anticipo. Sapere dove saranno renderà molto più facile impostare trappole, trovare i colli di bottiglia e in generale preparare il percorso da seguire durante la lotta. Ciò significa anche che potrete entrare di nascosto e lanciare alcuni esplosivi per iniziare la battaglia con un vantaggio tattico non indifferente.

Colpo concentrato

L'abilità a distanza "Colpo concentrato" è di grande utilità quando si tratta di affrontare le orde. Essere in grado di mirare con accortezza e risparmiare le munizioni può fare la differenza quando si combatte contro un soverchiante numero di nemici. Vale anche la pena sbloccare l'abilità a distanza "Toccata e fuga", così da migliorare la precisione delle vostre armi e aumentare le vostre probabilità di sopravvivenza.

Usate le armi automatiche

Dato che dovrete vedervela con un grande numero di nemici, e che un'alta cadenza di fuoco vi sarà di grande utilità per eliminare molti avversari in poco tempo, vi consigliamo caldamente di usare le armi automatiche, scegliendo fra quelle più rapide e precise in vostro possesso. A tal proposito, vi suggeriamo di leggere la nostra guida che spiega come guadagnare crediti in Days Gone. Usando la valuta in-game, infatti, sarete in grado di acquistare nuove armi e potenziarvi, migliorando l'arsenale in vostra dotazione.



