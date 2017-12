Days Gone uscirà nel 2018, il titolo è già giocabile dall'inizio alla fine

Dopo aver parlato di(presidente di) ha speso qualche parole sual termine della cerimonia inaugurale della PlayStation Experience 2017.

Yoshida conferma che Days Gone uscirà nel 2018, sebbene al momento la compagnia non abbia comunicato alcuna data di lancio. Il titolo di Sony Bend è già giocabile internamente dall'inizio alla fine, lo studio sta apportando importanti ritocchi al comparto tecnico e al gamemplay, per fare in modo che tutto funzioni correttamente.

Days Gone sarà "un gran gioco" stando alle parole del presidente di Sony Worldwide Studios, una grande prova di maturità per Sony Bend, che ha sviluppato un prodotto fortemente incentrato sulla narrazione. Non sappiamo se nelle prossime ore il publisher rivelerà ulteriori dettagli sul gioco, restiamo in attesa di saperne di più.