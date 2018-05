Days Gone: vediamo come si è evoluto il comparto grafico dal 2016 a oggi

Lo youtuber Cycu1 ha pubblicato un nuovo video confronto di Days Gone, mostrando come si è evoluto il comparto grafico del titolo dal video di presentazione dell'E3 2016 alle ultime sequenze di gameplay rilasciate da Game Informer.

Come potete vedere in cima alla notizia, il nuovo filmato di Cycu1 mette a diretto confronto il primo trailer di Days Gone (risalente all'E3 2016) con le ultime sequenze in-game pubblicate di recente da Game Informer. Lo youtuber ha accostato le varie sequenze tratte dalle stesse scene, in modo da offrire un quadro indicativo sull'evoluzione grafica del gioco.

Va comunque notato un dettaglio importante: il trailer del 2016 e i nuovi video degli ultimi giorni mostrando condizioni di illuminazione differenti, rendendo molto difficile un paragone mirato sul comparto tecnico. Ad ogni modo, il video confronto ci permette di notare altre differenze interessanti come la realizzazione del volto di Deacon, il protagonista del gioco, il cui aspetto sembra leggermente invecchiato negli ultimi filmati (si può notare dalle rughe attorno agli occhi).

Ricordiamo che Days Gone uscirà in esclusiva per PlayStation 4, ma si rimane ancora in attesa di una finestra di lancio. Nel frattempo possiamo dare un'occhiata a un nuovo video gameplay di 40 minuti. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.