Days Gone: Video Anteprima della nuova esclusiva PlayStation 4 a base di zombie

Dopo le numerose informazioni diffuse negli ultimi giorni, abbiamo potuto finalmente provare con mano Days Gone, l’atteso survival game open world per PlayStation 4 sviluppato del team Bend Studio.

Durante il nostro test ci siamo trovati dinanzi ad un titolo dalle meccaniche ludiche simili a quelle di altri congeneri, ma in grado, comunque, di ritagliarsi un posto tutto suo all’interno di un panorama sempre più saturo. Con Days Gone, Sony Bend vuole alzare l'asticella per quanto riguarda i giochi survival a base di zombie, proponendo una trama apparentemente ricca di sfumature, una narrazione più coesa e un gameplay più maturo, che non richiederà al giocatore solamente di premere il grilletto per uccidere i non morti, richiedendo anche doti strategiche necessarie per mettersi in salvo e portare a casa la pelle.

Pur necessitando ancora di qualche rifinitura tecnica e ludica, restiamo convinti che quelli in compagnia di Days Gone non saranno giorni trascorsi invano, questa l'impressione preliminare avuta dopo una prova sul campo. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Days Gone per PS4.

Days Gone di Sony Bend è atteso per il 2019 su PlayStation 4 e PS4 Pro, il gioco sarà probabilmente presente all'E3 di Los Angeles, in questa occasione il publisher potrebbe mostrare una nuova sequenza di gameplay, pubblicare un nuovo trailer e rivelare la data di uscita, apparentemente fissata per i primi mesi del prossimo anno. In calce alla notizia trovate anche una serie di nuove immagini.