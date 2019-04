Days Gone: un video confronta la versione finale con il trailer E3 2016

A quasi tre anni dalla presentazione ufficiale, Days Gone è finalmente arrivato sugli scaffali di tutto il mondo. In tutto questo tempo il titolo di Bend Studio ha attraversato diverse fasi produttive, come sempre accade in produzioni di tale caratura.

Il canale YouTube gagatunFeed ha così ben pensato di scoprire come si è evoluto il gioco realizzando una video comparativa che mette a confronto le scene mostrate nel primo trailer gameplay di Days Gone - datato giugno 2016 - e la versione finale giunta in esclusiva su PlayStation 4 pochi giorni fa. L'autore ha cercato di percorrere le medesime strade ed effettuare le stesse azioni. L'illuminazione appare differente e si può notare un cambiamento della paletta cromatica, che nel gioco completo risulta più tetra e in linea con la tematica post-apocalittica.

Altre inevitabili differenze possono essere ravvisate nella struttura degli edifici e negli oggetti sparsi nell'ambientazione, ma in ogni caso possiamo affermare che Days Gone ha mantenuto le promesse del team di sviluppo, esibendo un comparto tecnico solido con alcuni tocchi di classe, come quello del silenziatore. Anche le grandi orde hanno conservato tutta le loro caratteristiche, risultando impressionanti e temibili oggi come allora. Potete visionare il video in apertura di notizia. Se avete notato altre differenze, non esitate ad utilizzare la sezione dei commenti!