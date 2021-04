Days Gone: video confronto tra le versioni PC e PS5 in retrocompatibità

L'avventura con protagonista il motociclista Deacon si sta avvicinando al suo debutto su PC, e Sony Bend ha mostrato un video gameplay della versione PC di Days Gone per illustrarne le caratteristiche. Adesso un utente Youtube ha fatto un primo confronto tecnico tra le versioni PC e PS5 in retrocompatibilità.

Il confronto avviene prendendo ovviamente in considerazione il filmato di gameplay diffuso dagli autori, ma già così è possibile farsi una prima idea delle differenze tra le due edizioni. Su PC il titolo avrà una grafica più dettagliata, un miglior campo visivo, garantirà il supporto ai monitor ultrawide e permetterà di giocare con frame-rate sbloccato. Nonostante ciò le due versioni non sembrano differire così tanto sul versante tecnico, almeno per quanto riguarda la resa delle cutscenes. Su PC il gioco appare più dettagliato, probabilmente dovuto alla maggiore risoluzione, ma per il resto le differenze grafiche sono minime.

Dopo essere stato esclusiva totale per PlayStation 4 sin dal suo debutto nell'aprile del 2019, Days Gone sarà disponibile su PC a partire dal prossimo 18 maggio. Questa nuova versione rischia di essere anche l'ultimo esponente del franchise creato da Bend Studio: Sony non ha approvato lo sviluppo di Days Gone 2, facendo storcere il naso a tanti appassionati dell'avventura horror open world. Per questo motivo, i fan hanno creato una petizione per chiedere lo sviluppo di Days Gone 2, che ha superato le 17.000 firme.