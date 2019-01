Days Gone: video gameplay dal PAX South commentato dagli sviluppatori

Emergono nuove sequenze di gameplay di Days Gone dal PAX South che si è tenuto nel weekend a San Antonio, in Texas. Durante l'evento, Eric Jensen di Sony Bend ha giocato una demo del gioco in compagnia della redazione di IGN USA.

Il filmato, visibile cliccando qui, permette di vedere cinque minuti di violentissime sequenze del nuovo gioco di Sony Bend, commentate dagli sviluppatori, in particolare l'azione si concentra sullo scontro (e relativa fuga per la sopravvivenza) con alcuni infetti e in generale permette di dare uno sguardo al comparto tecnico ed alle principali meccaniche di gameplay di questo attesissimo survival game a base di zombie.

La scorsa settimana Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Days Gone dando il via ai preordini e svelando anche l'esistenza di due edizioni da collezione con vari gadget tra cui toppe, spille, custodia Steelbook in metallo e una statua di Deacon (protagonista del gioco) accovacciato ai piedi della sua moto. Days Gone uscirà il 26 aprile in esclusiva su PS4 e PlayStation 4 Pro.