Days Gone: un video ci mostra i cambiamenti grafici dal 2016 ad oggi

Annunciato durante l'E3 2016, Days Gone, nuovo titolo open world a tema zombie sviluppato da Bend Studio, è la nuova esclusiva di Sony incaricata di mantenere alta l'asticella qualitativa dei giochi only on PlayStation.

Pur mostrando qualche incertezza in più se confrontato con le altre produzioni colossali di Sony, quali God of War o Marvel's Spider-Man, Days Gone sembra essere un titolo in grado di offrire un comparto grafico realizzato ottimamente dal punto di vista tecnico. Un nuovo video, che come al solito vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci permette di dare uno sguardo all'evoluzione grafica del gioco di Bend Studio avvenuta dal reveal del 2016, passando per il 2018, fino ad arrivare ad oggi.

Oltre a presentare un tipo di illuminazione molto differente dal punto di vista estetico e non solo, la build attuale di Days Gone include anche dei modelli leggermente ritoccati: basti osservare come il volto di Deacon St. John sia "mutato" nel corso degli anni.

Lasciandovi alla visione, e attendendo i vostri pareri al riguardo, ricordiamo che Days Gone sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 il 26 aprile. Discutendo del titolo, i ragazzi di Sony Bend hanno dichiarato che l'imprevedibilità sarà il punto forte dell'esperienza di gioco.