Days Gone su Xbox Series X/S? Possibile grazie allo streaming di Steam su Edge

Con un tweet che sta catturando le attenzioni della community, il giornalista Tom Warren ha mostrato in video una delle funzionalità di Xbox Series X/S in arrivo con i prossimi firmware: grazie al browser Edge si potrà giocare in streaming sulla console Microsoft alla versione PC di Days Gone.

Nella clip condivisa con il suo post sui social, il Senior Editor di The Verge mostra in azione il nuovo browser Edge di Xbox Series X/S attualmente in test per i partecipanti al programma Xbox Insider.

L'applicazione, utilizzabile anche per giocare a Google Stadia su Xbox Series X/S, rende possibile l'accesso a servizi di PC mirroring come Parsec tramite il pieno supporto a mouse e tastiera. A prescindere dalla "provocazione" di Warren con Days Gone eseguito (seppure solo indirettamente) su di una console non Sony, la clip del giornalista di The Verge testimonia l'impegno dei progettisti di Microsoft nel rendere sempre più inclusivo l'ecosistema Xbox, prova ne sia lo sforzo concretizzatosi di recente nell'aggiunta di decine di giochi FPS Boost e nel miglioramento delle funzioni del Quick Resume.

In calce alla notizia trovate il singolare video che mostra Days Gone girare su Xbox Series X/S in streaming da un PC connesso a Steam tramite il browser Edge in fase di testing.