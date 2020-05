Days of Play 2020 ufficiali: ecco le prime offerte su giochi PS4, PSVR e accessori

Dopo una serie di rumor e speculazioni, Sony Interactive Entertainment ha annunciato il ritorno della promozione Days of Play. L'iniziativa partirà il 25 maggio e terminerà l'8 giugno in Europa, in Italia sono previste offerte su PlayStation VR, giochi ed headset fino ad esaurimento scorte.

Di seguito alcune delle promozioni annunciate da Sony che coinvolgono PlayStation VR, i migliori giochi per PS4, abbonamenti e accessori, nessuna offerta al momento su PlayStation 4 Slim o PS4 PRO.

Sconti PSVR e Accessori

PlayStation VR Starter Pack - €199.99

PS VR Mega Pack V2 - €229.99

Wireless Headset Gold - €69.99

Giochi PS4 in offerta

Nioh 2 - €49.99

Death Stranding - €29.99

Death Stranding Special Edition - €39.99

Predator Hunting Grounds - €29.99

MediEvil - €19.99

Concrete Genie - €19.99

Days Gone - €24.99

Marvel's Spider-Man - €19.99

Sconti giochi PlayStation Hits

Una selezione di giochi PlayStation Hits verranno proposti a €14.99 euro l'uno, tra questi troviamo The Last of Us Remastered, God of War e Horizon Zero Dawn, solamente per citarne alcuni.

Sconti giochi PS4

Sconti anche sul PlayStation Store, con offerte su una selezione di videogiochi per PlayStation 4, abbonamenti PlayStation Plus e PS Now, promozioni valide dal 3 al 17 giugno.



Appuntamento dunque a lunedì 25 maggio per scoprire tutte le nuove offerte Days of Play 2020 per una estate di sconti targati PlayStation. Avete già deciso cosa comprare?