Days of Play 2023: come acquistare gli abbonamenti a PlayStation Plus in offerta

Come vi abbiamo preannunciato qualche giorno fa, oggi Sony ha dato il via ai Days of Play 2023, il tradizionale periodo dedicato alle offerte che permettono di acquistare in sconto sia gli abbonamenti che i giochi e gli accessori. Scopriamo tutti i dettagli sulle promozioni dedicate al PlayStation Plus.

Il colosso nipponico ha infatti scontato tutti gli abbonamenti al servizio del 25%, sebbene vi siano alcune limitazioni per quello che riguarda i tagli da 1 e 3 mesi. Solo gli abbonamenti della durata di un anno potranno essere acquistati in sconto senza limitazioni, invece quelli di durata minore saranno limitati agli upgrade per chi è già abbonato e vuole provare la versione potenziata del servizio (quindi Extra o Premium).

Di seguito trovate l'elenco delle offerte valide per qualsiasi giocatore:

Ecco invece gli sconti validi esclusivamente per gli utenti che si abbonano ad un livello superiore rispetto a quello attualmente attivo:

