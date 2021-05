Days of Play: anche Euronics festeggia PlayStation con tanti sconti

Anche Euronics festeggia PlayStation aderendo ai Days of Play, la promozione di Sony andrà avanti fino al 9 giugno e permette di acquistare una selezione di giochi per PS4 e PS5 a prezzi ridotti per un periodo limitato, a partire da 9,99 euro.

Il volantino Euronics Days of Play 2021 presenta alcune delle offerte in corso: tra i giochi PS5 in offerta troviamo Sackboy Una Grande Avventura a 59.99 euro, The Nioh Collection a 69.99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales a 49.99 euro e Demon's Souls a 69,99 euro. Tra i giochi PS4 in promozione segnaliamo Marvel's Spider-Man Miles Morales a 49.99 euro, Ghost of Tsushima a 39.99 euro, The Last of Us Parte 2 a 29.99 euro e Marvel's Spider-Man a 19,99 euro.



Si continua con Death Stranding a 19.99 euro, Days Gone a 19.99 euro e una selezione di giochi PlayStation Hits a 9.99 euro l'uno tra cui God of War (2018), Gran Turismo Sport, Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered e Horizon Zero Dawn Complete Edition.



Infine, interessante promozione sul preordine di Ratchet & Clank Rift Apart, acquistando il gioco insieme ad una Gift Card PSN del valore di 20 euro pagherete in totale 79,99 euro.