Days of Play da GameStopZing: The Last of Us 2, Days Gone e tanti altri giochi in sconto

Anche GameStopZing partecipa ai Days of Play di PlayStation proponendo sconti su una vasta parte del catalogo PlayStation 4 e PlayStation 5, con tanti giochi in offerta fino al 9 giugno.

Si parte con i giochi PlayStation Hits a 9.98 euro tra i quali troviamo Bloodborne, Farpoint per PlayStation VR, God of War, Hidden Agenda, God of War III Remastered, Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Nioh, Until Dawn, inFAMOUS Second Son, LittleBigPlanet 3 e Killzone Shadow Fall.



Si passa poi ai giochi venduti a 19.98 euro tra i quali rientrano Astro Bot Rescue Mission, Arizona Sunshine, Days Gone, Death Stranding, Concrete Genie, Detroit Become Human, Dreams e Predator Hunting Grounds. Salendo di prezzo troviamo The Last of Us Parte 2 a 29,98 euro e Ghost of Tsushima a 39,99 euro. E ancora, giochi PS5 da 49.98 euro con sconto su Marvel's Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Sackboy Una Grande Avventura e Nioh Collection, solamente per citarne alcuni.



Con i Days of Play, Sony celebra i videogiochi e la community PlayStation, una buona occasione per fare scorta di nuovi titoli... risparmiando. Inoltre è ancora in corso il volantone GameStop con le offerte di maggio, tante promo per acquistare giochi, console, accessori e contenuti digitali a prezzi ridotti.