Days of Play: Giochi PS4 e PS Now in offerta sul PlayStation Store

Come parte della promozione Days of Play, sul PlayStation Store sono disponibili una serie di nuovi sconti sui giochi PlayStation 4 e sull'abbonamento di 12 mesi a PlayStation Now.

L'abbonamento di 12 mesi a PlayStation Now viene proposto a 69,99 euro invece di 99,99 euro, con un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino. Un'ottima occasione per gioca agli oltre 600 titoli per PS4, PS3 e PS2 inclusi nel catalogo.

Di seguito, invece, elenchiamo i migliori giochi PS4 in offerta

Fifa 19 a 24,99 euro invece di 69,99 euro

Marvel's Spider-Man a 29,99 euro invece di 69,99 euro

God of War: Edizione digitale deluxe a 29,99 euro invece di 69,99 euro (26,49 euro per i Plus)

Days Gone a 49,99 euro invece di 69,99 euro (46,49 euro per i Plus)

Sekiro: Shadows Die Twice a 55,99 euro invece di 69,99 euro

Mortal Kombat 11 a 52,49 euro invece di 69,99 euro

Monster Hunter World a 19,99 euro invece di 49,99 euro

Resident Evil 2 a 34,99 euro invece di 59,99 euro

Kingdom Hearts 3 a 41,99 euro invece di 69,99 euro

Battlefield 5 a 29,99 euro invece di 69,99 euro

Red Dead Redemption 2 a 44,79 euro invece di 69,99 euro

Detroit Become Human: Digital Deluxe Edition a 19,99 euro invece di 69,99 euro

Assassin's Creed Odyssey a 34,99 euro invece di 69,99 euro

Questi sono solo alcuni dei giochi PS4 in sconto sul PlayStation Store durante i Days of Play. Ricordiamo che le offerte saranno valide fino al 18 giugno. Per vedere in dettaglio tutti gli sconti vi basta visitare la relativa pagina Days of Play del PS Store.

Ricordiamo inoltre che in occasione dei Days of Play sono disponibili nuove offerte Amazon su PS4, PSVR, DualShock 4, accessori Sony e sull'abbonamento a PS Plus.