Days of Play: nuovi sconti e offerte PlayStation, weekend PS Plus gratis

Sony ha annunciato ufficialmente la nuova edizione dei suoi Days of Play, una speciale iniziativa con cui il colosso nipponico propone ai giocatori numerose offerte vantaggiose sullo Store e altri incentivi per dedicarsi al gaming sulle piattaforme PlayStation.

Come accennato, saranno lanciate sul PlayStation Store tante nuove offerte che potrebbero facilmente ingolosirvi: "gli sconti Days of Play saranno disponibili alla fine del mese e includeranno titoli software per PS4 e PS5, altri prodotti selezionati e molto altro ancora. I prodotti in offerta e i prezzi variano in base all’area geografica. A breve saranno disponibili ulteriori dettagli da condividere, quindi resta sintonizzato!"

Ritorna anche la possibilità di giocare online grazie all'accesso gratuito al PlayStation Plus: "Se non hai ancora provato il vantaggio della modalità multigiocatore online di PlayStation Plus, questo mese ti offriremo un weekend multigiocatore online gratuito in cui potrai accedere al multiplayer dei titoli per PS4 e PS5 che possiedi. (Titoli per il multigiocatore online in vendita separatamente. Sono richiesti una connessione Internet e un account per PlayStation Network)".

Non mancherà infine il nuovo Share of the Week: "in occasione dei Days of Play, PlayStation Blog ospiterà anche un Share of the Week a tema speciale. Il primo tema sarà annunciato il 14 maggio, non perdertelo".

Sony ha presentato il nuovo programma dei Days of Play con il breve filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.