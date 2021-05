Days of Play: sconto del 20% su articoli selezionati del PlayStation Gear Store

Anche quest'anno Sony ha lanciato l'iniziativa Days of Play, con un mare di offerte sui migliori videogiochi della ludoteca di PS4 e PS5. Quest'anno, la compagnia propone anche uno sconto del 20% su alcuni articoli selezionati in vendita nel PlayStation Gear Store, negozio che ha riaperto i battenti in Italia da pochissimi mesi.

Il PlayStation Gear Store offre un vasto assortimento di accessori e articoli di merchandising e abbigliamento a tema PlayStation, e in occasione dei Days of Play ha aperto una sezione dedicata con un serie di oggetti selezionati sui quali è possibile applicare uno sconto del 20% utilizzando il codice "DAYSOFPLAY21".

Potete visionare tutti gli articoli inclusi nella promozione dirigendovi a questo indirizzo. Ce n'è davvero per tutti i gusti, dalle t-shirt con i loghi PlayStation e delle maggiori esclusive della casa (God of War, Horizon, Ghost of Tsushima, The Last of Us), ad altri capi d'abbigliamento come felpe, bomber, pantaloni, cappellini. Non mancano neppure accessori come zaini e borracce, e gadget come la lampada con le icone dei controller PlayStation e i Funko Pop! di Jin Sakai ed Ellie. I prezzi che vedete sul sito ufficiale sono privi di sconto: per ricevere il 20% dovete inserire il codice allegato sopra durante la fase di checkout.