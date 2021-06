I Days of Play di Sony continuano con tante offerte: nuovi sconti da GSZ

E' online il volantone di giugno GameStopZing con tante offerte a tema PlayStation e un focus particolare sugli sconti Days of Play, l'iniziativa di Sony che andrà avanti fino al 9 giugno.

Iniziamo segnalando lo sconto sull'abbonamento 12 mesi PlayStation Plus a 44.99 euro, in offerta anche PlayStation Now allo stesso prezzo, mentre l'abbonamento PS Now per tre mesi costa 19,99 euro. Sempre per i Days of Play troviamo i migliori giochi PS5 a partire da 49,98 euro e una selezione di giochi PlayStation 4 da 9.99 euro tra cui God of War, Gran Turismo 7 e Horizon Zero Dawn Complete Edition. Ghost of Tsushima costa 39.98 euro mentre The Last of Us Parte 2 è in promozione a 29,98 euro.

Disponibili anche bundle console PlayStation: PS4 500 GB con FIFA 21 è Voucher FUT costa 329,98 euro mentre il pacchetto con PS4 500 GB, Call of Duty Black Ops 4 e Grips per il DualShock è in vendita a 299,98 euro. E ancora, cuffie Platinum con GTA V e 5 euro di ricarica PSN inclusi a 179.98 euro, controller DualSense a 39.98 euro portando indietro un DualShock 4 e PlayStation VR a 299.98 euro con ricarica da 5 euro e pistola VR Move Gun inclusa.

Per saperne di più e scoprire tutte le offerte vi rimandiamo alla pagina sconti PlayStation sul sito di GameStopZing.