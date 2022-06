Days of the Dev, a tutto Indie: tra fantasmi e ombre, tutti gli annunci dello show

Al termine della Summer Game Fest 2022, ha trovato spazio anche un nuovo appuntamento con i Days of the Dev, show interamente dedicato al mondo dello sviluppo indipendente, organizzato in collaborazione con Double Fine e iam8bit.

Durante la diretta, molte piccole software hanno potuto presentare i propri progetti, incluso il primo gameplay trailer di Planet of Lana. Accanto al suggestivo titolo di Wishfully, hanno trovato spazio anche Schim, un curioso platform in cui il protagonista è chiamato a spostarsi esclusivamente tra le ombre. Reveal trailer anche per How to Say Goodbye, un'avventura per PC in arrivo nel 2022 e in cui un fantasma è chiamato ad accettare la propria morte.

Più peculiare sicuramente Time Flies, un bizzarro open world da vivere nei panni di una zanzara. Inception di Indie con Goodbye World, una produzione indipendente realizzata in pixel art e che racconta lo sviluppo...di videogiochi indipendenti! Dagli autori di Alba: A Wildlife Adventure e Monument Valley è giunto invece l'annuncio di Desta: The Memories Between. Con Animal Well, i giocatori PS5 e PC potranno invece cimentarsi con un'autentica esperienza puzzle.



Tra gli ulteriori annunci, troviamo Choo-Choo Charles, un'inquietante horror in arrivo nel 2022, ed Escape Academy, avventura a base di escape-room. A Little to the Left propone un mix tra puzzle e riordino domestico, mentre Roots of Pacha è un farming simulator ambientato nell'età della pietra. Fox and Fog Travelers: The Demon of Adashino Island offre un assaggio di insolita avventura, mentre Little Nemo: Adventures in Slumberland si prepara a diventare protagonista di una campagna Kickstarter e Birth invita i giocatori a dare vita a strane creature tramite la soluzione di puzzle.

In chiusura, segnaliamo anche l'annuncio della data di uscita di Bear and Breakfast e il reveal del gameplay di Naiad.