DayZ 1.0 è giocabile gratuitamente su Steam per tutto il fine settimana

Dopo ben cinque anni, DayZ è uscito ufficialmente dall'Early Access ed è adesso disponibile per su Steam nella sua versione 1.0. Se il gioco vi incuriosisce ma non avete ancora deciso se acquistarlo o meno, vi farà piacere sapere che per tutto il fine settimana sarà possibile provarlo gratuitamente su PC.

Di seguito potete consultare i requisiti di sistema minimi e consigliati:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7/8.1 64-bit

Processore: Intel Core i5-4430

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD R9 270X

DirectX: Versione 11

Memoria: 16 GB di spazio disponibile

Scheda audio compatibile con DirectX

Note aggiuntive: connessione a internet necessaria

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-6600K or AMD R5 1600X

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD RX 580

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio compatibile con DirectX

Note aggiuntive: connessione a internet necessaria

Per giocare gratuitamente vi basterà effettuare l'accesso a Steam, andare sulla pagina di DayZ e cliccare su "Avvia Gioco". Il titolo di Bohemia Interactive sarà disponibile gratuitamente fino alle 19:00 (orario italiano) di lunedì 17 dicembre, avete dunque qualche giorno a disposizione per provare il titolo e valutare se procedere o meno all'acquisto. Segnaliamo, infine, che il gioco è al momento in vendita al prezzo scontato 23.79 euro (-15%). Gli darete una possibilità oppure non fa al caso vostro?