DayZ 1.0: il gioco abbandona oggi l'Early Access dopo cinque anni

Incredibile ma vero, in molti avevano ormai perso le speranza ma finalmente ci siamo: DayZ si prepara a lasciare la fase Early Access dopo ben cinque anni con l'imminente lancio della versione 1.0, disponibile da oggi (giovedì 13 dicembre) su Steam.

Era il 16 dicembre 2013 quando DayZ debuttava timidamente su Steam, pochi mesi dopo il boom con oltre quattro milioni di giocatori attivi. Nel corso degli anni il progetto si è evoluto e lo scorso mese di novembre gli sviluppatori hanno pubblicato il più corposo aggiornamento della storia di DayZ, che ha introdotto tantissimi nuovi contenuti, inoltre è stata lanciata una Beta che ha permesso di affinare alcuni aspetti del progetto e migliorare l'infrastruttura online in vista del lancio.

A partire da oggi quindi sarà possibile acquistare DayZ 1.0 su Steam al prezzo 27.99 euro, coloro che hanno già acquistato il gioco in Accesso Anticipato riceveranno l'aggiornamento a costo zero. Su Xbox One al momento il gioco resta disponibile in Early Access mentre non è ancora stato annunciato alcun porting per PlayStation 4.