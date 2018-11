DayZ: 4 milioni di copie, versione Beta su PC e nuovi contenuti su Xbox One

Sono giorni molti importanti per DayZ, gioco di sopravvivenza a base di zombie sviluppato da Bohemia Interactive (Arma).

A cinque anni dalla pubblicazione della versione Alpha in Accesso Anticipato su Steam, DayZ è finalmente entrato in fase Beta. Questa nuova iterazione del titolo include importanti migliorie al motore di gioco, all'infrastruttura di rete e ai veicoli, l'introduzione della costruzione delle basi, un'intelligenza artificiale di animali e zombie più elaborata, cambiamenti visivi alla mappa di Chernarus che "la rendono più bella e dettagliata", il supporto alle mod e la possibilità di attivare dei server privati.

L'entrata in fase Beta è stata festeggiata nel migliore dei modi, visto che DayZ ha raggiunto e superato il ragguardevole traguardo delle 4 milioni di copie vendute. Gli sviluppatori hanno inoltre promesso che dal lancio della Beta alla pubblicazione della versione 1.0 non passeranno più di un paio di mesi.

Grosse novità in vista anche per DayZ per Xbox One, attualmente disponibile nell'ambito del programma Game Preview. La patch del 22 novembre aggiungerà il nuovo veicolo ADA 4x4, la costruzione delle basi, un nuovo shotgun, tende e botti per creare dei campi improvvisati, miglioramenti alle fasi notturne e un numero maggiore di infetti.

Nessuna conferma ancora sull'arrivo del titolo su PlayStation 4, nonostante gli sviluppatori abbiano in più di un'occasione mostrato interesse al riguardo.