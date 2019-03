DayZ arriva su Xbox One a fine marzo, nuovo trailer del gioco

Già disponibile su Xbox One come parte del programma Xbox Game Preview, DayZ uscirà dalla fase Early Access il 27 marzo, giorno che segna il lancio della versione definitiva su console, come annunciato da Bohemia Interactive durante l'ultima puntata di Inside Xbox.

Per l'occasione, lo studio ha pubblicato un nuovo trailer che mostrare le principali caratteristiche della versione finale, tra cui controlli migliorati, nuova interfaccia e inventario ridisegnato per risultare più pratico ed immediato. Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che tutti i progressi ottenuti in Accesso Anticipato verranno cancellati, per garantire a tutti la stessa esperienza.

Bohemia Interactive ha anche promesso continui aggiornamenti gratuiti con migliorie tecniche e contenuti extra aggiuntivi. DayZ è ora disponibile su Xbox Store al prezzo scontato di 39.99 euro, dal 27 marzo il prezzo salirà a 49,99 euro.