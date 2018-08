DayZ arriva su Xbox One e Xbox One X la prossima settimana

Come suggerito dalla comparsa della pagina del gioco sul Microsoft Store, DayZ si prepara ad arrivare su Xbox One e Xbox One X.

La notizia è arrivata durante la conferenza Microsoft alla GamesCom 2018, dove con un trailer è stato annunciato l'arrivo di DayZ su Xbox One grazie al programma Xbox Game Preview, una sorta di accesso anticipato per la console del colosso di Redmond. Come accennato qualche settimana fa, il gioco supporterà Xbox One X con una doppia modalità grafica: la prima prediligerà la fluidità e la seconda il dettaglio grafico. L'arrivo del gioco sul Microsoft Store è previsto per il prossimo mercoledì 29 agosto 2018.

Oltre ad andare a caccia di non morti, il programma Xbox Game Preview vi permetterà presto di giocare anche a Hunt: Showdown, lo sparatutto in prima persona targato Crytek.

Sapevate che la versione finale di DayZ dovrebbe arrivare in contemporanea sia su Xbox One che su PlayStation 4? Il gioco dovrebbe essere in grado poi di girare a risoluzione 4K anche su PlayStation 4 Pro.