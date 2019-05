DayZ è ora disponibile su PS4: gameplay trailer, immagini e prezzo ufficiale

Come promesso lo scorso weekend, quest'oggi Bohemia Interactive ha pubblicato DayZ su PlayStation 4. Il titolo può ora essere acquistato in formato digitale sul PS Store al prezzo di 49,99 euro e richiede circa 8,7 GB di spazio libero sull'hard disk.

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno anche pubblicato il primo gameplay trailer del titolo, che illustra il setting, le meccaniche di gioco e la mappa, e una serie di screenshot che abbiamo raccolto nella galleria posta in calce a questa notizia.

DayZ è ambientato a Chernarus, un'ex paese sovietico colpito da un virus sconosciuto. Gli esseri umani infetti si sono trasformati in zombie, mentre i sopravvissuti hanno sviluppato una atteggiamento fortemente ostile. Il titolo si configura come un videogioco sandbox open world online, in cui l'obiettivo di ciascuno dei 60 giocatori presenti sul server è quello di sopravvivere il più a lungo possibile, a tutti i costi. Non esistono suggerimenti, coordinate, tutorial o aiuti. Senza salvataggi e vite extra, ogni errore può rivelarsi letale. Fallire significa perdere tutto e ricominciare daccapo. DayZ, ricordiamo, è disponibile all'acquisto anche su PC e Xbox One.