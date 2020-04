DayZ è alla fine? Nuovi rumor sulla chiusura del team di sviluppo

In base alle voci di corridoio raccolte e condivise da un utente di Reddit in merito allo sviluppo del progetto di DayZ, i vertici di Bohemia Interactive avrebbero deciso di chiudere il team di Bratislava che si stava occupando degli aggiornamenti dello sparatutto post-apocalittico.

Secondo quanto riferito dal redditor Snowbally, le alte sfere di Bohemia Interactive avrebbero ricevuto e accolto le dimissioni degli sviluppatori e dei dirigenti della sussidiaria di Bratislava, si presume in conseguenza del licenziamento di altri dipendenti e collaboratori della software house avvenuto in precedenza.

A detta dell'utente del noto forum, "il mio amico che lavorava lì mi ha detto che la maggior parte degli sviluppatori ha deciso di unirsi a David Durcak nello studio Nine Rock Games formatosi di recente a Bratislava sotto la direzione di THQ".

Nel momento in cui scriviamo, i rappresentanti di Bohemia Interactive non hanno ancora confermato o smentito queste indiscrezioni che, se risultassero veritiere, metterebbero a serio rischio la prosecuzione del progetto di DayZ, approdato nel maggio del 2019 su PlayStation 4 e Xbox One dopo un lunghissimo periodo trascorso in fase Early Access su PC.

Il rumor sulla chiusura del team di sviluppo di DayZ coinvolge così il nuovo studio Nine Rock Games di THQ, la software house diretta da David Durcak per attingere al serbatoio di talenti della scena videoludica della Slovacchia e dare asilo a programmatori, designer, autori e sviluppatori che hanno dato forma a titoli come DayZ, Soldier of Fortune Payback e Conan.