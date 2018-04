DayZ girerà in 4K su PS4 Pro? Gli sviluppatori lavorano per raggiungere l'obiettivo

Parlando ai microfoni di GamingBolt, Eugen Harton di Bohemia Interactive ha rivelato che lo studio sta lavorando duramente per aggiungere il supporto per la risoluzione 4K a DayZ su PlayStation 4 Pro. Come sappiamo, su Xbox One X il gioco girerà a 4K/0 fps<(/a>, l'obiettivo attuale è quello di raggiungere gli stessi risultati anche su PS4 Pro.

Eugen Harton fa sapere che "lo studio sta lavorando duramente, attualmente siamo impegnati nel supporto 4K su PS4 Pro ma puntiamo anche al supporto per i 1080p/60 fps, al momento però non siamo in grado di confermare questi valori, lo faremo quando saremo pronti, vicino alla data di pubblicazione."

Harton continua poi la sua disamina tecnica, affermando che Xbox One X è abbastanza potente da far girare i giochi Tripla A in 4K nativi: "Sì, sarebbe abbastanza potente per farlo, almeno per quanto riguarda le produzioni Tripla A con motori ottimizzati. Non è in nostro caso, ma DayZ gira bene in 4K su Xbox One X, offrendo un'esperienza grafica simile a quella di un gioco AAA di fascia alta."

Infine, il Lead Producer non ha escluso l'aggiunta di eventuali opzioni e filtri specifici per le versioni Xbox One X e PS4 Pro. Allo stato attuale, DayZ per console è ancora privo di una data di lancio, lo studio punta comunque a pubblicare entrambe le versioni in contemporanea, così da non scontentare nessuno, i possessori di Xbox One e Xbox One X potranno comunque giocare in anteprima grazie al programma di Accesso Anticipato Game Preview.