DayZ è ora disponibile su Xbox One e Xbox One X in Game Preview

Come promesso, Bohemia Interactive ha finalmente pubblicato DayZ su Xbox One e Xbox One X. Il titolo sandbox è disponibile da ieri nell'ambito del programma Game Preview al prezzo di 39,99 euro. Ciò significa che è "ancora in via di sviluppo e che potrebbe cambiare nel corso del tempo oppure non essere pubblicato come prodotto finale".

Il titolo pesa 8,93 GB e, dal momento che è multiplayer, richiede un abbonamento ad Xbox Live Gold. In DayZ, i giocatori sono chiamati a sopravvivere in scenari desolati, vasti e implacabili, combattendo o alleandosi con gli altri partecipanti alla partita. I server sono in grado di ospitare fino a 60 giocatori in contemporanea.

DayZ è anche un gioco Xbox One X Enhanced. Sulla console più potente di casa Microsoft supporta l'output in 4K e due distinte modalità grafiche: una che predilige la fluidità e l'altra che punta tutto sulla qualità dell'immagine.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che il titolo è disponibile anche su PC via Steam, dove si trova in Accesso Anticipato fin dal lancio avvenuto nel dicembre del 2013. Stando a quanto riferito da Bohemia Interactive, quando lo sviluppo della versione console giungerà al termine, DayZ potrebbe essere pubblicato anche su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.