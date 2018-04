DayZ per Xbox One X si mostra per la prima volta in un video gameplay

DayZ per Xbox One venne annunciato nel 2015, ma non avevamo mai avuto modo di vederlo in azione. In questi giorni, tuttavia, è presente in formato giocabile al PAX East 2018 di Boston, e il canale YouTube OutsideXbox ha avuto modo di realizzare il video gameplay che potete ammirare in apertura di notizia, catturato su una Xbox One X.

Il filmato è stato registrato in modalità single-player offline, pertanto colui che gioca non ha mai rischiato di venire brutalmente ucciso da altri giocatori. In ogni caso, è possibile vedere in azione il nuovo motore grafico che verrà implementato anche su PC prossimamente, e farsi un'idea del funzionamento degli elementi survival della produzione. Non vengono forniti dettagli riguardo a risoluzione e framerate, ma appena due settimane fa il team dichiarò che sulla console premium di Microsoft il titolo è già in grado di girare a 1080p/50-60fps, e che in futuro verrà supportata anche una modalità 4K/30fps.

DayZ è sviluppato da Bohemia Interactive ed è già disponibile su PC in Accesso Anticipato fin dal 2013. Sulla console di casa Microsoft debutterà nell'ambito del programma Xbox Game Preview, lo stesso che ospita PlayerUnknown's Battlegrounds. Per chi non lo sapesse, si tratta di un ibrido tra open world, survival horror ed MMO. La mappa si estende per 230 chilometri quadrati ed è in grado di ospitare fino a 60 giocatori in contemporanea.