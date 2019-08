DayZ: la Rating Board australiana trova un riferimento alle droghe e ne vieta la vendita

L'ente preposto alla certificazione e alla classificazione dei videogiochi in Australia ha bloccato la vendita in digitale e retail di DayZ. La Rating Board afferma infatti di aver rilevato dei riferimenti sull'uso delle droghe (nella fattispecie, cannabis) all'interno dello sparatutto online di Bohemia Interactive.

La decisione assunta dall'ente governativo australiano ha colto di sorpresa gli autori della casa di sviluppo della Repubblica Ceca. Un portavoce di Bohemia Interactive ha infatti esposto il punto di vista della software house di Praga affermando, dalle pagine di IGN.com, che "siamo consapevoli dell'intenzione dell'ente australiano di ritirare DayZ dalla vendita. Il gioco è stato appena rimosso dai locali store digitali di PS4 e Xbox One. Il motivo dietro a questo rifiuto sembra essere un rilievo mosso sull'uso di droghe all'interno del gioco. Ad esempio abbiamo la morfina, il cui utilizzo è consentito ma deve essere rappresentato in modo molto specifico per conformarsi alle normative australiane".

Consapevoli della vasta community di appassionati di sparatutto venati di elementi survival che vivono in Australia, i vertici di Bohemia Interactive aggiungono inoltre che "la base di giocatori australiani è una componente molto grande e importante della nostra community. Al momento stiamo cercando la migliore soluzione per mantenere il gioco sul mercato australiano e superare i rilievi mossi dall'ente governativo per ottemperare a tutte le normative locali. Faremo tutto il possibile per supportare i nostri fan in Australia e garantire il ritorno sul mercato locale di DayZ".

Qui da noi, DayZ continua ad essere disponibile sia su PC che nella sua duplice versione console per Xbox One (dal marzo del 2019) e PlayStation 4 (dal mese di maggio di quest'anno).