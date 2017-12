DayZ sta per uscire dall'Early Access; beta a breve e uscita su console nel 2018

Il survival gamedisi appresta finalmente ad uscire dall'per approdare in fase beta nel breve periodo, e uscire su console (nello specifico Xbox One) il prossimo anno.

Gli affezionati non saranno nuovi a queste dichiarazioni da parte della software house, che già nel 2015 aveva promesso l'arrivo della versione beta. Questa volta, però, Bohemia Interactive sembra fare sul serio: "Questo annuncio è stato fatto prendendo in considerazione gli errori di programmazione che abbiamo fatto in passato", sono state le parole del lead producer Eugen Harton. "Questa volta ne siamo convinti".

"Dal nostro punto di vista, la beta di DayZ non è concepita per essere un prodotto finito", ha continuato Harton. "Il tutto ha origine da una piattaforma che intendiamo sviluppare nel tempo, e che può essere sviluppata dalla community dei modder. Con il termine piattaforma mi riferisco ad un ecosistema che possiamo portare avanti a partire dalla beta".

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sull'avvio della beta, e al momento DayZ è ancora disponibile in Early Access su PC.