DayZ: trailer e data d'uscita della nuova mappa, Livonia

A chiudere l'episodio di questa notte dell'Inside Xbox c'è stato l'annuncio di una nuova espansione di DayZ, grazie alla quale i giocatori potranno tornare a sopravvivere in una nuova mappa chiamata Livonia.

Per chi non lo sapesse, questa nuova area di gioco non è completamente nuova per i fan di Bohemia Interactive, dal momento che si tratta di una rivisitazione di una delle zone presenti nell'espansione Contact di Arma 3. Livonia è una mappa ricca di foreste e fiumi dove poter cercare provviste e costruire insediamenti. Ovviamente non sarà semplice riuscire a sopravvivere in questa nuova area, dal momento che oltre a dovervi preoccupare degli altri giocatori e degli zombi dovrete anche tenere a bada dei pericolosissimi orsi, che potrebbero tendervi un agguato da un momento all'altro.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio di Livonia, vi ricordiamo che il DLC arriverà il prossimo 13 novembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Sapevate che di recente Bohemia Interactive ha apportato dei significativi cambiamenti al gioco per evitare il ban di DayZ in Australia?



