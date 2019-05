DayZ verrà pubblicato su PlayStation 4 il 29 maggio

Dopo anni trascorsi in Accesso Anticipato su PC, e a due mesi dalla pubblicazione ufficiale su Xbox One, DayZ di Bohemia Interactive ha finalmente trovato la strada di PlayStation 4. Il survival game verrà pubblicato sulla console di casa Sony il prossimo 29 maggio! L'annuncio è stato effettuato attraverso il PlayStation Blog statunitense.

In DayZ, l’ex paese soviet Chernarus è stato colpito da un virus sconosciuto che ha infettato gli esseri umani, trasformandoli in zombie frenetici. I sopravvissuti, dal canto loro, hanno sviluppato una mentalità ostile. Il vostro compito, pertanto, sarà quello di sopravvivere a tutti i costi in un mondo al collasso. Non sono ancora stati pubblicati video di gioco o screenshot della versione PlayStation 4, ma per fortuna non dovremo attendere molto per vederlo in azione.

DayZ si configura come un videogioco sandbox open world online autentico e spietato, in cui server sono in grado di ospitare fino a 60 giocatori in contemporanea. Non sono previsti suggerimenti, salvataggi e vite extra. Se fallirete, perderete tutto e sarete costretti a ricominciare daccapo. Dovrete muovervi nel mondo di gioco alla ricerca di risorse per tentare di sopravvivere il più a lungo possibile. I pericoli non arriveranno solamente dagli infetti, ma anche e soprattutto dagli altri giocatori: non tutti saranno propensi a fare amicizia e muoversi in gruppo.