DayZ: la versione finale uscirà in contemporanea su Xbox One e PS4

Parlando ai microfoni di GamingBolt, il lead producer di DayZ Eugen Harton è tornato a parlare del progetto, confermando che la versione definitiva del gioco uscirà in contemporanea su Xbox One e PlayStation 4. Gli utenti della console Microsoft, tuttavia, potranno provare il titolo in anticipo.

"Giusto per rassicurare tutti quanti: in ottica della release finale, vogliamo che sia gli utenti Xbox One che quelli PlayStation 4 possano avere il gioco disponibile nello stesso momento. Ad ogni modo, Xbox One offre il Game Preview Program come opzione di Early Access per i giochi della piattaforma. Questo permetterà agli utenti della console Microsoft di provare il gioco in anteprima, e a noi stessi di raccogliere molti feedback utili in vista della release finale." spiega Eugen Harton.

Stando alle parole del lead producer di Bohemia Interactive, dunque, la versione 1.0 di DayZ sarà disponibile dallo stesso momento sia per gli utenti PlayStation 4 che per quelli Xbox One, sebbene questi ultimi avranno la possibilità di provare il gioco in anteprima grazie al Game Preview Program. Dato che non esiste un'opzione simile sulla console Sony, gli utenti PS4 saranno costretti ad attendere la versione definitiva del gioco.

Se siete curiosi di vedere il titolo in azione su console, a questo indirizzo trovate il primo video gameplay tratto dalla versione Xbox One X di DayZ.