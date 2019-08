DayZ: la versione globale del gioco sarà modificata per evitare il ban dell'Australia

Solo pochi giorni fa, gli sviluppatori di Bohemian Interactive hanno appreso la decisione dell'ente australiano preposto alla classificazione, che ha stabilito il divieto di vendita di DayZ all'interno del Paese.

La scelta dell'Australian Classification Board ha coinvolto tanto l'edizione retail quanto le edizioni digitali del titolo. Al fine di far fronte a questo imprevisto, il team di sviluppo di DayZ ha comunicato la decisione di apportare alcune modifiche alla versione globale del gioco. Bohemian Interactive non creerà dunque una versione esclusiva per il territorio australiano. Queste le dichiarazioni rilasciate in merito dalla software house: "Non vogliamo separare i giocatori australiani dal resto del mondo, poichè molte persone giocano cross-region".

In virtù di queste considerazioni, il team ha optato per l'introduzione di modifiche che coinvolgano tutte le aree di pubblicazione del gioco: "Al momento - riporta un membro di Bohemian Interactive - stiamo modificando la versione globale di DayZ così che soddisfi i requisiti del Board. L'obiettivo chiave è quello di mantenere il gameplay autentico, così che i giocatori non siano interessati da questo cambiamento". Ad ora, la software house non ha tuttavia specificato quali saranno nello specifico le modifiche apportate.



In Italia, DayZ è approdato su PS4 nel corso del maggio di quest'anno ed è disponibile anche su PC e Xbox One.