DAZN: compra le Carte Prepagate e risparmia fino a 30€ da GameStopZing

Se siete appassionati di calcio, allora sapete benissimo che per vedere tutta la Serie A è necessario un abbonamento a DAZN. Siete già pronti all'inizio del campionato italiano, fissato per 21 agosto? In caso negativo, sappiate che potete acquistare le Carte Prepagate di DAZN da GameStopZing e risparmiare fino a 30 euro.

Da GameStopZing potete acquistare le Carte Prepagate di DAZN in differenti tagli: la carta con un mese di sport costa 29,99 euro, la sottoscrizione da tre mesi 79,90 euro (con un risparmio di 10 euro) e infine l'abbonamento da 6 mesi a 149,90 euro (la soluzione migliore che porta il risparmio a 30 euro).

Compra le Carte Prepagate di DAZN da GameStopZing

L'abbonamento a DAZN, oltre al calcio, offre l'accesso anche ad, come la MotoGP, il ciclismo, la NFL, il Basket e molti altri. Tenete presente che i codici prepagati sono emessi da DAZN e sono. Per fruire dei codici prepagati DAZN è necessario creare un nuovo account DAZN o avere un account con pagamento diretto a DAZN, avere uno dei dispositivi abilitati e un accesso a Internet. La pagina di riscatto si trova a questo indirizzo