DAZN: come scaricare l'app su PlayStation 4 e Xbox One

Oggi, sabato 18 agosto, inizia finalmente il campioanato di serie A 2018/2019. Da diverse settimane si fa un gran parlare di DAZN, il servizio streaming online che per molti italiani rappresenterà quest'anno una valida alternativa ai classici abbonamenti proposti da Sky e Mediaset.

DAZN, che vede nel suo cast nomi come Diletta Leotta, Paolo Maldini e Marco Foroni, offrirà ai suoi abbonati la possibilità di assistere a 114 partite a stagione (3 a giornata) della Serie A per i prossimi 3 anni, fino al 2021. Le restanti sette partite della giornata saranno invece riassunte sul canale ufficiale con dei video highlights. I contenuti di DAZN saranno fruibili sia in diretta che on-demand su una vasta gamma di dispositivi, tra cui: PC, tablet Android, Amazon Fire, iPhone, iPad, Amazone Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV, Android TV, e altri ancora. Oltre a questo, su DAZN troverete (in esclusiva) tutte le partite di serie B, ma anche la Liga Spagnola, la Ligue 1, la FA CUP, la EFL Cup, la Coupe de Ligue, e varie trasmissioni dedicate ad altre discipline sportive.



Se foste interessati a tutto questo, vi segnaliamo che DAZN è disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One. L'applicazione è scaricabile sulla piattaforma Sony accedendo dalla dashboard della console alla sezione "TV e Video", e selezionando da qui "Tutte le App". Una volta terminato il download ed avviata l'app, vi basterà inserire le vostre credenziali per accedere ai contenuti del servizio.

In modo similare, se siete possessori di Xbox One, potrete scaricare l'applicazione accedendo allo Store, selezionando "Esplora App" e inserendo il nome "DAZN" nella barra di ricerca. Anche in questo caso, dovrete semplicemente inserire i vostri codici di accesso per usufruire del servizio. Ricordiamo che potete provare DAZN gratuitamente per un mese (i clienti TIM possono sfruttare un'offerta di ben due mesi gratuiti).