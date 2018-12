DB FighterZ: il World Tour si concluderà con il Red Bull Final Summoning

Red Bull Esports collaborerà con il publisher Bandai Namco per ospitare l'evento finale del Dragon Ball FighterZ World Tour. Il Red Bull Final Summoning, come è stato battezzato, si svolgerà a Los Angeles, in California, al The Majestic Downtown il 26 e 27 gennaio.

Il torneo sarà aperto al pubblico e trasmesso esclusivamente su Twitch.

Rilasciato nel gennaio 2018, Dragon Ball FighterZ è rapidamente schizzato in cima al panorama dei fighting game. Ha persino superato Street Fighter nel computo dei partecipanti all'Evo 2018, il più grande torneo dedicato ai picchiaduro del mondo.

Senza contare che il titolo ha beneficiato anche di uno dei lanci di maggior successo per un gioco di combattimento. Red Bull ha recentemente ampliato la portata delle proprie iniziative esport, diventando sempre più attiva nell'organizzazione di eventi dedicati. Il mese scorso, ad esempio, si sono tenute le finali per il circuito dei tornei di combattimento, la Red Bull Conquest, a Washington DC.

Il Red Bull Final Summoning rappresenta l'atto conclusivo di un circuito che ha visto numerosi tornei susseguirsi nel corso di un intero anno. Il circuito presenta un montepremi di $ 60.000, con $ 25.000 che verranno assegnati all'evento finale.