DBGA Productions lancia Me Contro Te World, il gioco gratis dei Me Contro Te

Di ritorno dalle sale cinematografiche con il film Me Contro Te Persi nel Tempo, la celebre coppia di youtuber Luì e Sofì è protagonista di Me Contro Te World, un videogioco gratuito realizzato da DBGA Productions.

Sviluppato dalla nuova divisione di Digital Bros Game Academy che si occupa di progettare soluzioni gamificate ed esperienze interattive di stampo videoludico per le aziende più disparate, Me Contro Te World è disponibile in via del tutto gratuita su App Store e Google Play Store per dispositivi iOS e Android.

Il gioco vede per protagonista la frizzante coppia di youtuber italiani e sprona gli utenti a creare e personalizzare il proprio personaggio e tutti i suoi amici. Nel titolo c'è spazio anche per un sistema che consente agli appassionati di arredare la propria casa rendendo ogni ambiente più colorato e accogliente grazie a un'ampia scelta di mobili e decorazioni per pareti. Non manca nemmeno la cucina, dove poter preparare tante prelibatezze.

Nel nuovo mondo interattivo di Luì e Sofì troviamo poi l'inseparabile chihuahua Kira, con il suo negozio di animali e Pongo con la sua pasticceria, che renderanno l’esperienza di gioco ancora più

divertente: starà infatti agli utenti aiutare Kira a gestire le varie attività dalla tolettatura, alle visite dal veterinario, fino alla cura dei cuccioli e Pongo nella creazione di dolci golosissimi.