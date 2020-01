DBZ Kakarot continua a dominare la classifica UK, crescono le vendite di The Witcher 3

Dragon Ball Z Kakarot mantiene la prima posizione della classifica britannica con uno scarto di 400 unità rispetto a Call of Duty Modern Warfare, titolo che occupa la seconda posizione nonostante un calo vendite del 63% rispetto alla settimana precedente.

L'unica nuova uscita della settimana, Rugby 20, debutta alla posizione numero 13 performando meglio rispetto al precedente episodio (Rugby 18), il quale non è riuscito a fare la sua comparsa in Top 40 UK. Crescono le vendite di The Witcher 3 Wild Hunt grazie al traino della serie Netflix, il gioco CD Projekt RED sale dalla posizione 20 fino alla 12, arrivando ad un passo dalla Top 10.

Classifica UK 27 gennaio 2020

Dragon Ball Z Kakarot Call of Duty Modern Warfare Grand Theft Auto V FIFA 20 Just Dance 2020 Mario Kart 8 Deluxe Star Wars Jedi Fallen Order Minecraft Luigi's Mansion 3 Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Per il resto non ci sono particolari sorprese in classifica, a causa della relativa mancanza di novità per quanto riguarda il mercato retail, con la sola uscita di Dragon Ball Z Kakarot a gennaio. Da segnalare l'aumento delle vendite di Mario Kart 8 Deluxe dovuto ai buoni sconti sul gioco e sul bundle Switch applicato da varie catene del Regno Unito.