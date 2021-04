DBZ Kakarot su Switch, Tales of Arise su Game Pass, Dark Souls arriva su Stadia?

L'insider e leaker LeakyPandy sembra avere scoperto alcune novità interessanti sui prossimi titoli della lineup Bandai Namco Games e i nuovi rumor coinvolgono produzioni come Dragon Ball Z Kakarot, Tales of Arise, Dark Souls e Gundam Breaker.

Il primo gioco citato da LeakyPandy è Dragon Ball Z Kakarot, il quale sarebbe in dirittura di arrivo su Nintendo Switch. Nelle scorse settimane Bandai Namco ha negato l'uscita di DBZ Kakarot per Switch, nonostante sui profili social della compagnia siano stati pubblicati riferimenti alla console ibrida di Nintendo, apparentemente per errore.

Tales of Destiny (uscito nel 1997 sulla prima PlayStation) sarebbe invece destinato ad arrivare su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, inoltre il nuovo Tales of Arise potrebbe entrare nel catalogo Xbox Game Pass, non è chiaro però se al lancio in stile Outriders oppure in un secondo momento.

LeakyPandy parla anche di "Dark Souls pronto ad espandersi ulteriormente su Nintendo Switch e Google Stadia" infine viene citato Gundam Breaker 4 in programma per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Nessun riferimento invece a Elden Ring, gioco sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco. Maggiori novità in merito dovrebbero arrivare "prossimamente" secondo LeakyPandy, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni (o smentite) da parte del publisher.