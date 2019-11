DBZ Kakarot: Vegito, Gotenks e Kid Bu combattono nelle nuove immagini del GDR open world

Dopo aver portato Dragon Ball Z Kakarot in Italia in occasione del Lucc aComics & Games 2019, i vertici di Bandai Namco tornano ad aprire una finestra sulle dimensione open world di Dragon Ball Z Kakarot per mostrarci delle immagini di gioco inedite.

I protagonisti indiscussi di questa nuova infornata di scatti ingame di DBZ Kakarot sono Goku e Vegeta in versione Vegito, assieme a Gotenks e a Kid Bu, ciascuno in rappresentanza delle missioni e delle attività che svolgeremo esplorando liberamente l'universo di Dragon Ball Z in questo GDR open world firmato CyberConnect 2.

I personaggi che interpreteremo lungo tutto l'arco narrativo di DBZ Kakarot concorreranno a formare una ragnatela di eventi e di esperienze ludiche che, nelle intenzioni degli sviluppatori giapponesi, contribuiranno a rendere ancora più divertente il nostro viaggio interattivo.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia degli eroi delle ultime immagini di Dragon Ball Z Kakarot e vi ricordiamo che il nuovo titolo di Bandai Namco è atteso in uscita per il 17 gennaio del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per un ulteriore approfondimento, sulle pagine di Everyeye.it trovate uno speciale di Giuseppe Arace in cui si descrivono con dovizia di particolari tutte le novità narrative e di gameplay di DBZ Kakarot.