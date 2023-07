DC Dark Legion: trailer d'annuncio per il gioco gratis con Batman, Superman e Joker

Per la gioia di tutti gli appassionati del mondo DC Comics, questa sera è stato annunciato un nuovo titolo mobile che coinvolgerà buona parte dei personaggi appartenenti a questo universo: stiamo parlando di DC Dark Legion.

Nel trailer d'annuncio possiamo vedere in azione il malvagio Batman che ride, il quale ricoprirà il ruolo di villain principale dell'avventura insieme ai suoi fidati Dark Knights. Questo significa che, con tutta probabilità, la componente narrativa sarà ispirata alla serie a fumetti intitolata Dark Nights: Metal. Stando alle dichiarazioni di FunPlus, che si sta occupando dello sviluppo, nel cast sono presenti praticamente tutti i personaggi DC e già nella key art del titolo possiamo vedere Cyborg, Superman, Joker, Harley Quinn, Batman, Flash, Blue Beetle, Wonder Woman e Flash.

Passando invece al gameplay, per il momento non si conoscono i dettagli specifici sul gioco e tutto ciò che gli sviluppatori hanno dichiarato è che si tratterà di uno strategico. Bisognerà quindi attendere del tempo prima di poter vedere il titolo in movimento, visto che la sua uscita è fissata al 2024 su Google Play Store (Android) e App Store (iPhone e iPad).

Prima di lasciarvi al trailer di DC Dark Legion, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un video di Batman Arkham Knight con varie mod in 4K che lo fanno sembrare un gioco next-gen.