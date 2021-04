DC FanDome, annunciata l'edizione 2021: novità per Suicide Squad e Gotham Knights?

I curatori dei canali social ufficiali di DC Comics hanno annunciato la prossima edizione del DC FanDome. L'evento incentrato sui supereroi del multiverso targato DC dovrebbe fare da sfondo a delle importanti novità su Suicide Squad Kill the Justice League e Gotham Knights.

In base a quanto specificato dai rappresentanti di DC Comics, lo spettacolo dell'edizione 2021 del DC FanDome si terrà il 16 ottobre, presumibilmente in una formula che consenta la partecipazione del pubblico. Oltre agli immancabili aggiornamenti sui film, sui fumetti e sulle eventuali serie TV con protagonisti Batman, Superman e compagni, quasi certamente nello show verranno aperte delle finestre comunicative sui maggiori progetti videoludici connessi alla dimensione DC Comics.

Nel marzo di quest'anno, i vertici di WB Games Montreal hanno confermato il rinvio di Gotham Knights al 2022, rimarcando la propria intenzione di fornire più tempo ai propri sviluppatori per finalizzare i lavori su questa ambiziosa avventura a mondo aperto incentrata sulle gesta di Nightwing, Batgirl, Robin e Red Hood.

Quanto a Suicide Squad Kill the Justice League, a gennaio un annuncio di lavoro pubblicato da WB Games ha suggerito l'adozione di una struttura Live Service per Suicide Squad e Hogwarts Legacy, e forse anche per altri titoli targati Warner Bros. Interactive Entertainment come LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Back 4 Blood e Gotham Knights.