DC FanDome: Batman, Suicide Squad, Gotham Knights... la replica è su Twitch

Si è svolto ieri sere l'attesissima seconda edizione del DC FanDome, fiera dedicata ai molteplici prodotti di intrattenimento marchiati DC: dai film alle serie televisive, fino ad arrivare ai nostri adorati videogiochi.

Lungo le quattro ore dell'evento sono stati effettuati molteplici annunci e mostrati numerosi trailer... così tanti che riportarli tutti quanti in questa notizia sarebbe un'impresa decisamente ardua. In ambito cinematografico, abbiamo finalmente potuto assistere al primo trailer di Flash e al nuovo trailer di The Batman, oltre che al first look di Shazam! Fury of the Gods, alle prime immagini di Black Adam e ai primi scatti di Acquaman & The Lost Kingdom. In ambito videoludico, abbiamo assistito al ritorno di Suicide Squad: Kill the Justice League in un nuovo Story Trailer in-engine e al nuovo trailer di Gotham Knights, che ci ha fatto assaporare le atmosfere della Corte dei Gufi.

