DC FanDome oggi dalle 18:00, seguitelo con Everyeye: da The Batman a Gotham Knights!

Tra gli appuntamenti più attesi della programmazione settimanale del canale Twitch di Everyeye, è giunto il momento di scoprire tutte le novità in arrivo nell'universo di casa DC!

Dopo il grande successo riscosso dalla prima edizione, il DC FanDome ritorna infatti anche quest'anno, con un programma che promette di essere denso di succosi contenuti. Tra i presenti già confermati troviamo ad esempio The Batman, la pellicola dedicata al Cavaliere Oscuro, interpretato per l'occasione da Robert Pattinson. Durante l'evento sarà trasmesso il nuovo trailer del film, in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 4 marzo 2022.

Scontati ovviamente anche molteplici annunci sul fronte delle pubblicazioni a fumetti, ma anche i videogiocatori avranno di che brindare. In particolare, dopo i teaser a tema Gotham Knights susseguitisi in questi giorni, appare confermata la presenza del titolo Warner Bros al Dc FanDome 2021. Assolutamente certa anche la possibilità di dare un nuovo sguardo al Suicide Squad: Kill the Justice League di Rocksteady. Non si escludono infine annunci a sorpresa, legati ad esempio ad un Injustice 3.



Per non perdervi nessuna novità, vi invitiamo a seguire il DC FanDome 2021 in nostra compagnia! Il canale Twitch di Everyeye sarà in diretta oggi, sabato 16 ottobre, a partire dalle ore 18:00, per seguire ogni panel della manifestazione, che commenteremo in italiano. Ricordiamo che per interagire in diretta con la Redazione è sufficiente iscriversi al canale Twitch di Everyeye, cliccando sull'apposita icona a forma di cuore. Per chi desidera supportare attivamente il nostro palinsesto, segnaliamo inoltre la possibilità di abbonarsi al canale Twitch di Everyeye gratis con Amazon Prime. Vi aspettiamo!