DC Fandome: da Suicide Squad a Batman, la maratona su Twitch il 22 agosto

Quello del 22 agosto rappresenterà un giorno cruciale per tutti i fan dell'universo DC Comics. Ad aspettarli c'è infatti il DC Fandome, un evento imperdibile che ospiterà una lunga serie di panel dedicati alle proprietà intellettuali più importanti della casa di Batman e Supermand.

Le redazione di Everyeye non può farsi trovare impreparata ad un evento di tale portata, ed è lieta di annunciare una lunga maratona che andrà in onda dalle 18:30 di sabato 22 agosto fino alle 03:00 del giorno successivo. Dove? Ovviamente sul canale Twitch di Everyeye! I nostri redattori vi aspetteranno per seguire i panel più importanti, anche quelli non direttamente collegati al mondo videoludico, da Wonder Woman 1984 alla The Snyder Cut di Justice League.

Massima attenzione, in ogni caso, sarà rivolta al nuovo Batman di Warner Bros. Montreal, che sembra avere a che fare con la Corte dei Gufi, e a Suicide Squad: Kill the Justice League di Rocksteady Studios. C'è tanta curiosità in merito ai due progetti, visto che sia il pipistrello mascherato che Rocksteady mancano dalle scene da un bel po' di tempo.

Maratona DC Fandome 22 agosto

19:00 Wonder Woman 1984

19:30 Warner Bros. Montreal: Batman

20:45 Introducing Flash

21:00 The Suicide Squad

23:00 Surprise DC Comics Panel (fumetti?)

23:45 The Snyder Cut of Justice League

00:10 Black Adam

00:50 To be Announced

02:10 Suicide Squad: Kill the Justice League (Rocksteady)

02:30 The Batman

Non ci resta che attendere la giornata di sabato. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye , requisito fondamentale per interagire con la redazione, e attivate la ricezione delle notifiche per non rischiare di mancare all'appuntamento.